Vettori cree que ‘ganó claramente’ en UFC 286

Aunque puede haber una fuerte dosis de debate en torno al resultado del primer combate del cartel principal del UFC 286, el hombre al que finalmente se le levantó la mano no ve por qué.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al combate, Vettori valoró su actuación contra su antiguo compañero de entrenamiento Dolidze en el O2.

El italiano sugirió que había tenido mucho éxito en los pies, dando a entender que controlaba el combate, aparte de algunos ataques de “El Caucásico”. Con eso en mente, pareció descartar la idea de que el resultado estuviera en el aire al sonar la bocina final.

“Me sentí bien. Creo que le destrocé con las patadas bajas y las manos“, dijo Vettori. “Sé que era mejor peleador, así que tuve que cometer algunos errores graves para perder el combate… En mi opinión, gané claramente… Tenía la sensación de que estaba pegando mucho, con las patadas bajas, las patadas y los jabs… Tengo que volver a ver el combate, pero él tuvo un par de momentos… Pero luego, a lo largo de la pelea, me sentí como que aterrizó mucho más. Sentí que había hecho más que suficiente“.

Tras recuperarse con éxito en Londres el pasado fin de semana, Vettori miró hacia adelante, hacia lo que le espera en su camino de regreso al oro del peso medio. Aunque reconoció a Jared Cannonier como el único contendiente entre los cinco primeros al que aún tiene que enfrentarse, el mensaje a la UFC fue sencillo: “traed a uno, traedlos a todos”.

“Me gustaría decir que sí (a otra oportunidad por el título), pero creo que todavía necesito algunas peleas más, y eso no me importa“, señaló Vettori. “Por supuesto, tal y como soy, quiero apurar hasta el título, y seguro que (Alex) Pereira sería un gran combate para mí. Dicho esto, escucha, estoy ahí. Cuando estás entre los cinco primeros, no importa si eres el número uno, el número dos.

“Ya veremos. Veremos cómo se desarrolla esta pelea entre Pereira e (Israel) Adesanya… Pero yo estoy ahí. Y en el momento en que me envíen ese contrato y lo firme, pueden contar con que me presentaré“, añadió Vettori. “Como he dicho, ponlos en fila. El único tipo con el que aún no he peleado entre los cinco primeros es Cannonier. Quizá sea el siguiente. Pero, escucha, si alguien se lesiona, voy a estar ahí. Quiero mantenerme activo”.

Sin duda, Vettori estará muy atento a la próxima revancha por el campeonato de su división. Aunque muchos le han señalado como una de las pruebas más difíciles para el recién coronado rey Alex Pereira, el italiano también ha expresado su interés en un tercer combate contra Adesanya más adelante.