Chavo Guerrero comparte una historia con Bobby Lashley, con quien tiene una buena relación, de cuando una vez lucharon de manera amateur. El exWWE estuvo hablando de ello recientemente en Cafe de Rene with Rene Dupree después de haber hablado de su experiencia trabajando con Zac Efron en ‘The Iron Claw’ así como haciéndolo con CM Punk en ECW.

► Bobby Lashley y Chavo Guerrero

«Bobby Lashley, tipo duro. Un luchador muy bueno, buen amigo mío. Realmente me gusta Bobby. Recuerdo haber luchado con él en el ring un par de veces, y era simplemente tan fuerte».

“Hubo una ocasión en la que todos estábamos practicando en el ring antes del evento, haciendo una serie de derribos y esas cosas, para ver quién era el mejor luchador. Bobby, era un luchador All-American, estuvo en el ejército, luchó para el ejército, lo que sea, tiene algunos logros. Es realmente buen luchador, y es súper fuerte. Así que me agarra, y cuando me agarra, hago un ‘whizzer’ fuerte sobre él. Estoy haciendo este ‘whizzer’, pensando, ‘Bueno, esto suele funcionar’. Literalmente, me levantó con un solo brazo así y me mantuvo allí por un segundo. Pensé, ‘Oh, hijo de p*ta’. Entonces me volvió a bajar. Pensé, ‘Bueno, has demostrado tu punto’. Así que empezamos a jugar un poco.

«Estamos lidiando, él está tratando de atraparme. Soy bastante rápido, así que estoy haciendo algunas cosas defensivas, pero no puedo atraparlo, es simplemente demasiado bueno. Luego va alrededor de la cintura de nuevo y hago un ‘whizzer’ de nuevo, así que siento que me está levantando otra vez. Mientras sube, todo lo que hice fue agarrar mi muñeca y empujar su pecho, y así tengo su brazo alrededor de mi hombro. Lo engancho aquí, cerradura de llave aquí, y me arqueo, y él da vueltas y más vueltas, cabeza sobre talones. ¡Boom! Mientras da vueltas, todos vieron, así que fue como, ‘¡Oh!’ Sus zapatos se cayeron. No sé si no los tenía atados, o no sé qué pasó. Pero ambos zapatos se le cayeron. Esto es verdad. Se cayeron, y todo el mundo [fue] ‘¡Oh, Dios mío! ¡Chavo lo acaba de hacer volar de sus zapatos!’.

«La única razón por la que lo hice fue porque él estaba tratando de levantarme, algo que nunca haría en una lucha. Mientras lo levanta, va [hace un gesto con el brazo], y fue un momento perfecto. Salgo del ring y pienso, ‘Eso es todo. Nunca volveré a luchar contigo. Porque la última vez que luché contigo, te hice un suplex que te hizo salir de tus zapatos’. Estaba tan enojado. ‘Vete a la mi*rda, Chavo, vuelve aquí’. Yo dije que no, nunca volveré a luchar contigo. Ahí lo tienes. Hice un suplex a Bobby Lashley que lo sacó de sus zapatos«.