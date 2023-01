Versiones encontradas en torno a la compra de WWE

El tema del momento es la posibilidad de que WWE haya sido vendida por Vince McMahon a Arabia Saudita, quienes la habrían adquirido a través del dinero de su Fondo de Inversión Pública. Pero, como les hemos venido señalando desde el principio aquí en SÚPER LUCHAS, esta información hay que tomarla con mucha calma.

Ahora mismo, Ariel Helwani y Jon Alba, destacados reporteros, han asegurado que WWE no ha sido vendida a Arabia Saudita. Dave Meltzer también cree que el trato no se ha cerrado, pero que bien podría estarse ocultando información a las personas dentro de la compañía.

Worth noting that the original tweet stating it was a done deal has since been deleted.

“Contrariamente a los informes que indicaron otra cosa anoche, no existe un acuerdo en este preciso momento para que WWE sea vendida al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita o cualquier otra entidad, dicen las fuentes.

“Me dijeron que la empresa aún está explorando todas las opciones de todos los posibles compradores. Noticia en desarrollo. Vale la pena señalar que el tweet original que decía que era un trato hecho se eliminó”.

I'm sure it's accurate as of this moment. Hopefully it stays that way. https://t.co/7nRxLOTx0j

— La gente está tratando el tuit de Ariel como su fuera la Biblia. Es raro.

— Estoy seguro de que, hasta este momento, está en lo cierto su tuit. Espero que se mantenga de esa forma.

Jon Alba también señaló:

All I can say is, after working on this for more than 12 hours at this point, it is my *opinion* that reports of a sale or being close to a sale last night were either premature or incorrect.

That’s not to say it may not happen eventually. But not at this moment. https://t.co/LLNzHJo10e

