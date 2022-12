Royal Rumble 2023 será el siguiente evento premium de WWE, y falta poco menos de dos meses para que el miso se lleve a cabo en el Alamodome de San Antonio el 28 de enero próximo. A pesar de que no hay nada confirmado (lo cual es algo normal en este punto) todavía para el evento, la expectativa ha sido tan grande que los fanáticos se han volcado a comprar los boletos, lográndose un récord histórico.

Aunque muchos apuntan a que Cody Rhodes haga su triunfal regreso en Royal Rumble, es posible que eso no sea lo único llamativo que tenga el primer evento premium del nuevo año, ya que WWE estaría considerando llevar a cabo una lucha que sería inédita para este evento.

Wrestling News informó recientemente que WWE actualmente está considerando un combate Hell in a Cell para Royal Rumble 2023. No se señaló quiénes podrían ser los participantes en ese encuentro.

There's been talk in WWE about a Hell in a Cell match happening at the Royal Rumble PLE.

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) December 1, 2022