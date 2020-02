¿Veremos este año a Taya Valkyrie en WWE? Ella misma responde

Si a día de hoy hay un nombre en boga dentro de la industria luchística por lo incierto de su futuro, ese es el de Taya Valkyrie. O lo había. Diciembre de 2019 era la fecha de fin de contrato de «La Güera Loca» con Impact Wrestling, según reportaron la mayoría de medios. Y su reciente pérdida del Campeonato Knockouts bajo las últimas grabaciones de esta empresa, así como haber aparecido apoyando a su esposo John Morrison el pasado domingo en Royal Rumble 2020, hicieron que creciera el runrún acerca de su fichaje por WWE.

Sin embargo, Mike Johnson de PWInsider y la propia Valkyrie dan hoy un baño de realidad a quienes esperaban verla luchar sobre un ring de Vince McMahon, aunque sin llegar a concierto.

El editor informa que la gladiadora ha ampliado acuerdo con Impact, y ahora este llegará a diciembre del presente año. Mientras, la aludida niega una extensión contractual, vía Twitter.

CLICK BAIT! Yo, I don’t know what a “roll over contract is” but that’s not what I signed. I signed for two years LAST YEARRRRRRR. Simple as that. Now stop writing bullshit about me. It’s F’ing annoying. And also my job and contracts are none of anyone’s business. https://t.co/5TcgwgKfOn

