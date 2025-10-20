¿Veremos a Steve Austin en WrestleMania 42?

Aunque muchos creían que susdías en el ring habían terminado para Steve Austin tras WrestleMania 38 cuando salió del retiro para enfrentarse contra Kevin Owens en una lucha sin descalificación, parece que tras ausentarse en las siguientes dos ediciones para reaparecer en la de este año, podría estar considerando un último combate, probablemente en el evento más grande del año.

► Steve Austin apareció en WrestleMania 41 alimentndo las esperanzas

Steve Austin apareció en WrestleMania 41 en su cuadrón, y fue más recordado por haber provocado involuntariamente que una fanática se cayera de su asiento. Evidentemente, al no haber tenido ninguna interacción física ese día, se continúa especulando en torno a una nueva aparición en la edición del próximo año, pero durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en Fightful Select, Sean Ross Sapp descartó la idea de que el regreso de Austin esté en marcha para el evento de Las Vegas de 2026, aunque la posibilidad no está desechada al 100%.

«No lo he hecho. Y normalmente, en los meses previos a WrestleMania, me entero de si hay alguna propuesta —como cuando informamos de que salía del retiro, o nos enteramos de la propuesta de Roman Reigns—, pero aún no he oído nada sobre 2026«.

«Bueno, sí le dijo a la gente en WrestleMania 41 que quizá le queda algo, pero aparte de eso, no he oído nada más».

Hasta ahora, la WWE no ha avanzado en nada relacionado con el miembro del Salón de la Fama WWE, a pesar de lo que puedan desear los fans o lo que haya dicho el ex luchador en su momento. Sin embargo, aún faltan algunos meses para el evento y la situación podría dar un vuelco interesante, si así lo deciden las partes.