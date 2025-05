¿Veremos a Cody Rhodes en Money in the Bank 2025?

Cody Rhodes no ha estado en la televisión de la WWE desde que perdió el Campeonato Indisputable WWE ante John Cena en WrestleMania 41, tomándose un merecido descanso tras cargar a la compañía sobre sus hombros durante el último año, y muchos ya especulan en que ambos podrían tener su revancha en la edición de este año de SummerSlam.

► Cody Rhodes empezaría su camino para recuperar el título

Tras permanecer varias semanas fuera de las pantallas, WWE estaría promocionando en su página web el regreso de Cody Rhdes en su página web, específicamente en la edición de SmackDown este viernes 16 de mayo, aunque no ha existido una previa respecto a qué hará o dirá en el programa, que igual sabemos que puede estar sujeto a cambios.

Si bien no está claro si Rhodes luchará en Money in the Bank, previsto para el 7 de junio próximo, parece que su regreso al evento está prácticamente confirmado, ya que la WWE continúa usando su imagen en materiales promocionales. Con su rivalidad con John Cena lejos de terminar, la presencia de The American Nightmare en el evento podría sentar las bases para su próximo paso en su búsqueda por recuperar el título que perdió en WrestleMania.

Y hablando de Money in the Bank, faltan poco más de tres semanas para el evento, pero no hay ningún encuentro confirmado, salvo las dos luchas de escaleras por el maletín, iniciándose a partir de este viernes los combates clasificatorios que definirán a los participantes para las referidas luchas.