¿Veremos a Brock Lesnar luego de Clash in Italy?

Oba Femi destrozó a Brock Lesnar en la primera lucha de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42, y luego de eso se produjo algo que muy pocos se esperaban: «The Beast Incarnate» se quitara las botas y los guantes para simbolizar el final de su carrera, e incluso se tomó su tiempo para contemplar el escenario en lo que podría bien tratarse de una despedida. No obstante, hace un par de semanas apareció para atacar al nigeriano, generándose un nuevo duelo entre ellos, previsto para este fin de semana en Clash in Italy.

► Habrían más planes de WWE para Brock Lesnar

Muchos se preguntan qué pasará con Brock Lesnar luego de su enfrentamiento contra Oba Femi este fin de semana en WWE Clash in Italy, pero un nuevo informe de Fightful Select menciona que se espera que «The Beast Incarnate» continúe apareciendo en la WWE después del evento premium de este domingo.

Sin embargo, no hay una fecha prevista para una nueva aparición de Brock Lesnar en pantallas luego de Clash in Italy, y por el momento, se conoce que no está programado para el próximo Saturday Night’s Main Event, que se llevará a cabo en el Madison Square Garden, ni tampoco para Night of Champions. Evidentemente, todo eso puede cambiar, y parece un hecho de que WWE planeará algo para «The Beast Incarnate», especialmente con la idea latente de un potencial retiro en SummerSlam.

Sin duda, esta noticia puede generar mucha especulación en torno al futuro de Lesnar y su potencial resultado del combate de este fin de semana contra Oba Femi, ya que muchos sugieren que se dará una victoria de «The Beast Incarnate» para tener un combate de desempate en SummerSlam, mientras que otros piensan que Femi debería volver a llevarse la victoria y permitirle a Lesnar tener un combate de retiro contra otro rival, presumiblemente Gunther.