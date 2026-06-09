Verano de Escándalo 2026 ya tiene sede: AAA regresa a Aguascalientes rumbo a Triplemanía

Lucha Libre AAA ya puso la mirada en uno de sus eventos más importantes del verano. La empresa confirmó que Verano de Escándalo 2026 se realizará el próximo 25 de julio en la Arena San Marcos de Aguascalientes, una sede que se ha convertido en una parada habitual para esta función especial.

Por el momento no se ha anunciado la cartelera oficial, aunque existe una gran expectativa debido a la estrecha relación que mantiene AAA con WWE. Durante los últimos meses han aparecido talentos de NXT y del elenco principal de WWE en funciones de la empresa mexicana, por lo que no se descarta la presencia de figuras internacionales en el evento.

► Verano de Escándalo será el último gran paso antes de Triplemanía

La función llega en un momento clave para la compañía, ya que servirá como el último gran evento antes de Triplemanía 34, que este año se celebrará en dos noches durante septiembre como parte de la nueva etapa de AAA bajo la propiedad de WWE.

Históricamente, Verano de Escándalo ha funcionado como el escenario donde se consolidan rivalidades y se definen los enfrentamientos que posteriormente explotan en Triplemanía. De hecho, varias de las luchas de apuestas más importantes en la historia reciente de la empresa comenzaron a tomar forma en este evento.

► AAA ha convertido Aguascalientes en una sede habitual

La Arena San Marcos se ha consolidado como una de las plazas favoritas de AAA para albergar Verano de Escándalo. En años recientes el evento ha tenido una importante respuesta del público hidrocálido y la empresa ha mantenido su confianza en la ciudad para presentar algunas de sus funciones más relevantes.

La edición de 2025 también se celebró en Aguascalientes y contó con la participación de talento de AAA, WWE y TNA. Entre los combates más destacados estuvieron las apariciones de Los Garza, Lola Vice, Santino Marella, Laredo Kid, Octagón Jr., Alberto El Patrón y El Hijo del Vikingo, dejando claro el alcance que ha tomado la alianza entre empresas.