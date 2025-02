Vengeance Day 2025: Giulia retiene el Campeonato de NXT y Jordynne Grace aparece a retarla

El Campeonato Femenil de NXT de Giulia estuvo en juego en una triple amenaza, donde Bayley, Roxanne Pérez, Cora Jade, harían todo lo posible por quitarle el cetro a la italojaponesa.

Ninguna de las cuatro luchadoras iba a dejar nada a la suerte y todas se lanzaron desde el primer momento buscando llevarse la victoria, con fuertes golpes y ataques de uno y otro lado.

Desde el inicio, la lucha fue una exhibición de estrategia y alianzas temporales. Giulia y Bayley tuvieron un intenso intercambio, mientras que Roxanne y Cora formaron una breve sociedad que fue rápidamente neutralizada por Bayley. Sorprendentemente, Bayley y Giulia trabajaron juntas por un momento para atacar a las rudas, pero Cora y Roxanne lograron reponerse, enfocando su ataque en la campeona.

El caos reinó en el ring cuando Roxanne y Cora intentaron doblegar a Giulia. Sin embargo, una confusión entre ellas las llevó a atacarse accidentalmente, lo que rompió cualquier posibilidad de cooperación. Bayley, quien parecía estar en desventaja, logró recuperarse y neutralizar a ambas, pero Giulia no tardó en reaparecer y someterla con una llave que Roxanne evitó a último momento con un Crossface que tampoco prosperó.

La recta final del combate estuvo llena de acción y momentos espectaculares. Bayley y Cora unieron fuerzas para atacar a Roxanne y Giulia, pero la ex campeona decidió traicionar a Bayley con una DDT. Roxanne detuvo el conteo y la lucha continuó con un forcejeo en uno de los esquineros, culminando en un impresionante Superplex, con Cora aplicando la maniobra desde abajo.

Fuera del ring, Bayley y Roxanne intercambiaron ataques, con Roxanne tomando la ventaja al volver al cuadrilátero. Cora intervino para intentar la victoria con otra DDT, pero Giulia respondió con un certero rodillazo que dejó fuera de combate a su oponente. Finalmente, con un impecable Northern Lights Suplex sobre Roxanne, Giulia aseguró la cuenta de tres y retuvo su campeonato, reafirmándose como una de las competidoras más dominantes en el ring.

AND STILL YOUR NXT WOMEN’S CHAMPION!

The result was never in doubt. Giulia will remain the face of #WWENXT for the foreseeable future.#VengeanceDay pic.twitter.com/WTBQbaZz54

— Marigold Ace ♦️ (@Marigold_Ace) February 16, 2025