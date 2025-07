¡Venganza! Harley Race dejó sin sentido a Owen Hart

Días atrás descubríamos que Mark Henry salvó a The Rock de una paliza de varios luchadores de WWE descontentos, revelando el miembro del Salón de la Fama que en aquellos tiempos se hacían bromas como poner «mierd*» en la comida de los compañeros. Bromas que siempre han existido y que han ido acordes con la época. Hoy sería imposible que eso ocurriese. Como probablemente también la historia que descubrimos ahora.

► Una vengativa broma

Harley Race y Owen Hart nunca compartieron el cuadrilátero ya que para cuando coincidieron en la WWE durante la década de 1990 uno ocupaba el rol de mentor, entrenador y creativo mientras que el otro era un luchador en activo. Aún así, sí que pasaron tiempo detrás de escena como compañeros. Para conocer esta anécdota nos vamos a Hitman: My Real Life in the Cartoon World of Wrestling, uno de los libros de Bret Hart.

It was great catching up with the legendary Harley Race this past weekend. pic.twitter.com/L7lLtE5dHu — Bret Hart (@BretHart) June 9, 2019

La historia comienza en una típica reunión de luchadores, una barbacoa organizada por Race. Owen decide gastar una broma: cambiar la salsa barbacoa por una versión extremadamente picante. Un juego entre amigos, que sin embargo Harley no olvidaría fácilmente y la revancha no se hizo esperar.

Durante la realización de un episodio de Monday Night RAW, Harley Race se la devolvió a Owen Hart pero subiendo notablemente el nivel. En lugar de un simple apretón de manos con un botón eléctrico -una broma común en el vestuario-, Harley usó una pistola táser, dejando a Owen completamente inconsciente y tendido en el suelo.

Se desconoce qué ocurrió después pero según lo cuenta «The Hitman» aquello no fue tanto un gran problema o no generó realmente una mala relación entre los luchadores sino que fue una muestra de la camaradería entre ellos. Hoy, Harley Race y Owen Hart están en el cielo y seguro que se la están pasando en grande luchando y bromeando.