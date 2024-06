¿Venderá TNA 4000 boletos para Slammiversary?

El pasado abril lo apuntamos en SUPERLUCHAS. TNA busca dar un paso adelante con Slammiversary 2024, luego de varias declaraciones recogidas aquí, primero por parte de PCO y seguidamente por parte de Santino Marella, quien veía posible que en un futuro cercano la empresa congregara a 10 mil personas para algún show.

De momento, el objetivo con Slammiversary es llenar, o al menos conseguir buena asistencia, en un recinto, el Verdun Auditorium de Montreal (Quebec, Canadá), que tiene capacidad para alrededor de 4000 personas. Y Tommy Dreamer se muestra muy optimista, durante reciente intervención en Busted Open Radio, a tenor de las cifras de preventa.

He aquí un extracto del comunicado.

#TNASlammiversary Opening Weekend Ticket Sales Are The Most In 10 Years



Read more: https://t.co/VEWQ8OES0F pic.twitter.com/P1ykLYqGqe