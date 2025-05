Velveteen Dream: «¡Hagan ruido en WWE por mí!»

Velveteen Dream fue despedido de la WWE en 2021 después de que en 2020 se le acusara comunicaciones inapropiadas con menores. A pesar de que la compañía investigó lo supuestamente sucedido y no habría encontrado evidencias, prescindieron del luchador que para entonces llevaba varios meses inactivo. En los siguientes años las cosas continuaron turbias para él. Fue arrestado en dos ocasiones y se le acusó de agresión, allanamiento de morada o poseisón de drogas. Es verdad que nunca cumplió condena y que él siempre mantuvo su inocencia. No obstante, no parece que la puerta de la empresa se haya considerado abrir de nuevo nunca para que regresara.

► Velveteen Dream quiere regresar a WWE

En cambio, bajo su nombre real, Patrick Clark, en 2024 retomó su carrera en la lucha libre profesional, e incluyendo un combate hace tan solo unas semanas, ha estado lu

“Muchos de ustedes me deben una disculpa por arrastrarme por el lodo. Cinco años después, aquí estoy, todavía libre y sin un solo cargo. Pero lo entiendo. Es muy difícil para la gente admitir cuando estaba equivocada y fue malintencionada. pero bueno, así es la lucha libre.”

“Si me amas como dices que me amas, los jefes (Triple H/Shawn Michaels) prestan atención a las redes sociales. Es simple. #QueremosADream y llenen de mensajes a @tripleh @wwe. ¡Ellos los escucharán! ¡Podemos hacer suficiente ruido como para ahogar las mentiras y el odio!”