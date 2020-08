Velveteen Dream regresa a NXT, aunque con derrota

Su última lucha había sido el 27 de mayo en el evento NXT TakeOver: In Your House. Luego de eliminado de las pantallas televisivas de WWE tras varias acusaciones de grooming a jóvenes menores de edad. Desde entonces, se cree que se ha venido adelantando una investigación de manera secreta, pero se desconoce si su regreso signifique que dicha investigación ya terminó, y si el resultado fue favorable a Velveteen Dream, aunque varias fuentes habían dicho que el futuro de Velveteen estaba en el aire en WWE. El caso es que en Twitter hay críticas al regreso de Dream.

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Y tenemos la triple amenaza clasificatoria para NXT TakeOver XXX, donde el competidor misterioso es... Velveteen Dream, quien vuelve después de varias semanas a la acción.

Suena la campana y esto momentáneamente es quien busca hacer suplex a quien. Dream le da un derechazo a Grimes, seguido de un guillotina y este último es rematado por Kushida y enviado afuera del ring.

Dream logra en un par de ocasiones intentar un toque de espaldas a Kushida, pero sin éxito. Dream falla la embestida contra Kushida y se sale del ring. Grimes ingresa y ataca a Kushida y este de rebote ataca a Dream, quien busca ingresar al ring.

Tras un tornado DDT de KUSHIDA sobre Dream, el nipón regresa al ring, pero es sorprendido por Grimes.

Al volver del corte comercial, los tres están en el ring y KUSHIDA es quien aparentemente está en control. No obstante, es sorprendido y derribado por ambos. Eventualmente, los tres caen a la lona luego de que Dream derribara a Grimes con una patada. ¡Esto es asombroso! corea el público presente.

Al reincorporarse, Dream saca a Grimes del ring, y tras aplicar un lazo desde el aire, lo devuelve al ring. Kushida llega al ataque y derriba a Grimes. Dream aplica el Dream Valley Driver sobre el nipón, pero Grimes lo saca del ring y busca cubrir.

Dream saca a Grimes del ring y ambos intercambian golpes allí. Kushida se lanza con un Senton sobre ambos contrincantes y ahora devuelve a Grimes al ring.

Kushida y Grimes están en la cima y el nipón consigue su armbreaker, pero Grimes no se rinde. Dream llega y luego de que Kushida aplicaba su llave sobre Dream, este buscaba revertirla; no obstante, Kushida se posicionó mejor y vuelve a aplicar la llave.

Sin embargo, cuando Dream parecía rendirse, Grimes sorprende al nipón con el Cave In y tras sacar a Dream del ring, cubre a Kushida y logra una cuenta de tres.

Bet y'all didn't see THIS coming!@CGrimesWWE defeats @DreamWWE & @KUSHIDA_0904 to head to the #NXTNATitle #LadderMatch at #NXTTakeOver XXX! pic.twitter.com/riCfu8GAIH