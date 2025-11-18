Velveteen Dream: de fanático a estrella de WWE

Patrick Clark, mejor conocido como Velveteen Dream, repasa su entrada a WWE hablando de Tough Enough, Triple H, la escuela militar, su fanatismo de niño y más. En la actualidad, ha retomado su carrera con mucha regularidad en la escena independinte y trabaja principalmente en MCW Pro Wrestling.

► En palabras de Velveteen Dream

Su vida antes de la lucha libre

“Nunca serví en el ejército. Fui a una academia militar en lugar de una preparatoria. Hice cuatro años del Junior Reserves Officers Training Corps (JROTC) del Ejército, y también algo de JROTC de la Marina y de la Fuerza Aérea. Con eso dicho, creo que si no hubiera sido luchador profesional, definitivamente me habría alistado en la Marina, si me hubieran aceptado.”

Primeras inspiraciones

“Mi primer recuerdo en la lucha libre fue ver a The Undertaker aparecer en un ring de SmackDown a principios de los 2000. Siempre me gustó la magia y para mí, The Undertaker era como el ‘Dark Magician’ de Yu-Gi-Oh.”

“Mi estilo en el ring es una mezcla de Kurt Angle, Macho Man Randy Savage, Shawn Michaels de los 90, un poco de Ric Flair y Rick Rude, especialmente cuando trabajo como heel.”

“Jimmy Hart fue alguien con quien me sentí identificado al principio. También Vince McMahon me inspiró por la manera en que se comportaba.”

“Shawn Michaels fue mi entrenador por un tiempo, y otros que influyeron en mí fueron Matt Bloom, Paul Levesque (Triple H) mientras iba consolidándome como performer.”

Transición de fan a luchador profesional

“Todo pasó muy rápido. Empecé a ver lucha libre a los ocho años y firmé con NXT a los 18 o 19. No tuve mucho tiempo de ser adolescente antes de entrar al mundo profesional.”

“En Tough Enough aprendí que esto es un negocio competitivo. Nadie se preocupa por tus deseos o sueños, solo por que estés listo para pelear por un contrato. En Tough Enough, vi que muchos competidores no tenían pasión por la lucha libre, solo querían televisión y glamour. Eso me ayudó a comprender que debía apoyarme en otros y encontrar motivación en el equipo.”

Sacrificios y desafíos

“No siento que haya hecho grandes sacrificios. Fui de mi casa a Tough Enough, luego a Florida con $2,500 y un Mustang, viviendo solo. No dejaba novia atrás. A los 18 ya estaba listo para mi independencia. Tough Enough me hizo madurar rápido, me enseñó paciencia, competitividad y cómo manejar la presión de estar rodeado de talento profesional.”

Experiencia en Tough Enough

“Tough Enough me enseñó la importancia del ego para competir con otros jóvenes que también querían el contrato. Aprendí a encontrar motivación y enfoque en un equipo.”

“Fue un lugar lleno de tensión y competencia. Algunos competidores se autosaboteaban porque aún no habían encontrado su amor por la lucha libre. Yo ya lo tenía desde los 8 años.”

“Aprendí rápidamente que el show business se basa en ‘apresurarse y esperar’, mucho tiempo preparándose para unos minutos de exposición. Fue un despertar para mí.”

Firmar con WWE

“Cuando me llegó el contrato de WWE, estaba en mi apartamento después de enterrar a mi hermano. Lo abrí y era mi contrato. No tengo palabras para describir la alegría, solo puedo decir que sentí pura alegría en mi corazón: mi sueño se había hecho realidad.”

“Triple H me dijo después de ser eliminado de Tough Enough que no necesitaba ganar un reality show para ser un WWE Superstar. Eso me dio esperanza para mi segunda oportunidad.”