Varios fanáticos fueron expulsados de un Live Show de WWE

En la versión negra y dorada de NXT, Scarlett atrajo mucha atención del Universo WWE como acompañante de Karrion Kross; no obstante, eso no se tradujo al elenco principal, donde simplemente desapareció. Ahora, desde que Triple H los trajo de vuelta, las cosas se han visto mejor para ellos, involucrándose en una rivalidad con Drew McIntyre que ya ha trascendido un par de eventos premium. Kross y McIntyre todavía son oponentes durante los eventos en vivo no televisados.

ESte sábado, un incidente fue el centro de atención durante un evento en vivo reciente de la WWE, ya que una fanática le arrojó una bebida a Scarlett Bordeaux y tanto ella como sus acompañantes fueron expulsados ​​​​de inmediato por los miembros de seguridad. El evento se llevó a cabo en Peoria, Illilnois.

Según lo manifestado por varios asistentes al evento, el incidente sucedió durante la lucha entre Karrion Kross y Drew McIntyre. En consecuencia, varios espectadores fueron expulsados ​​y se llamó a la policía, aunque se desconoce si presentaron cargos o no, aunque el combate pudo llegar a su conclusión.

we are right behind them it was the lady with them that threw the drink and they took her away first and then came and got her family who looked embarrassed to be associated with her they didn’t cuff the man just asked him to leave

