En el estelar del reciente NXT Spring Breakin’, Trick Williams se enfrentó al campeón NXT Ilja Dragunov, con el riesgo de que una derrota lo obligaría a dejar NXT. Habiendo fracasado previamente en un combate titular en Vengeance Day, Trick estudió perfectamente a su rival y resistió su poderosa ofensiva, hasta que finalmente finalmente logró la victoria con su Trick Shot, obteniendo el logro más importante de su carrera hasta el momento.

El director de contenido de la WWE, Triple H, fue uno de los primeros en felicitar a Trick Williams en sus redes sociales por su reciente victoria, señalando que la era de Trick Williams tuvo un comienzo prometedor, lo que significa que tiene una perspectiva positiva para el nuevo Campeón NXT.

Sin embargo, llegaron más reacciones por parte de algunos compañeros de WWE, empezando por Carmelo Hayes, quien simplemente publicó en su cuenta de X una fotografía de ambos dándose la mano, entendiéndose que finalmente reconoce el logro de su ex compañero, tras estar varios meses rivalizando con él (y cayendo derrotado incluso en un par de ocasiones).

Otras Superestrellas fueron más elocuentes, sin duda, y citamos las reacciones que tuvieron Dijak, Johnny Gargano, Bayley, Kofi Kingston y Cedric Alexander en redes sociales:

«Felicidades Trick. Bien merecido.»

Took in the big fight amongst the people. #WWENXT

«Vi el gran combate entre la gente. Felicidades Trick.»

Congratulations Trick!

The connection that you have with those fans is rare and will take you to places you never dreamt of. But having dat GOLD to share with them is icing on da cake!

This is that perfect combo #wwenxt https://t.co/FuzCsZAqH8

