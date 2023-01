Varias luchas y segmentos para el próximo WWE NXT

Acabamos de dejar atrás el antepenúltimo programa de NXT antes del especial Vengeance Day 2023. Justamente, durante el mismo, se dio a conocer otra lucha que tendrá lugar el 4 de febrero en el Spectrum Center de Charlotte (Carolina del Norte):

Pero antes de descubrir qué sucederá entonces vamos ahora con el show de la marca amarilla de la semana que viene porque ya empieza a tomar forma con el anuncio de varias luchas, una de ellas titular, y varios segmentos. Lo vemos a continuación:

Entendemos que el Campeonato Femenil de Parejas NXT también estará en juego en el especial del 4 de febrero. Aunque no lo estuvo en el anterior, NXT Deadline, por lo que veremos si realmente es así. Probablemente, además de todas las luchas y segmentos que formen parte del programa de la semana que viene, se anuncie más para Vengeance Day 2023. Aunque es interesante apuntar también que todos los títulos de la marca amarilla ya han sido confirmados para entoncees.

It's chaos in the #WWENXT Tag Team Division!!! pic.twitter.com/uQKz1x6mIw

— WWE (@WWE) January 18, 2023