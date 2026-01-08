Sin las sinergias no sería posible el resurgir que está experimentando la lucha libre europea desde que se levantaran las restricciones pandémicas. Y una que se mueve bien en este aspecto, PROGRESS Wrestling, lleva más allá esta voluntad colaborativa de cara a la próxima edición de su torneo Super Strong Style 16, que por primera vez, además de la varonil, tendrá categoría femenil, como desveló la promotora durante su más reciente show.

Este nuevo Super Strong Style 16 está previsto para celebrarse como tal los días 3 y 4 de mayo desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra), pero algunos de sus encuentros de primera ronda tendrán lugar antes, y sobre varios escenarios ajenos a PROGRESS. He ahí la otra gran novedad en 2026.

El primero llega dentro de dos días, bajo los focos de We Love Wrestling – Live In Rüthen, evento programado por wXw en el Statdhalle de Rüthen (Alemania), con Bobby Gunns midiéndose a Elijah Blum. Y sin dejar wXw, el sábado siguiente, 17 de enero, en We Love Wrestling #72, desde el Forum Bielefeld de Bielefeld (Alemania), Peter Tihanyi y Zoltan se jugarán también un pase a cuartos.

Ya dejando Deutschland, Milán acogerá el próximo 31 de enero desde el Magnete Bistrot de la capital de la moda el duelo inicial del Super Strong Style 16 femenil, como parte del show Evil Eye producido por Squash A Jobber Wrestling, la promotora más pujante en Italia hoy día. Kanji irá allí contra Irene, una de las principales gladiadoras de la escena.

PROGRESS detalló días atrás que Banger Zone Wrestling y Destiny Wrestling, afincadas en Bélgica y Canadá, respectivamente, también albergarán luchas del SSS 16, por lo que se esperan nuevos anuncios al respecto.

Mientras, ciñéndonos a PROGRESS, sabemos de momento que otro choque femenil de primera ronda entre Lana Austin y Shotzi Blackheart se disputará en For The Love Of PROGRESS 4, el 20 de febrero desde la B.E.C Arena de Manchester (Inglaterra). Asimismo, la compañía volverá al «WrestleMania Week» este año con velada propia, el 16 de abril, desde el Horseshoe de Las Vegas, y esta albergará combates del SSS 16, tanto varoniles como femeniles.

► Recordando el último SSS 16

He aquí todo lo que dio de si el Super Strong Style 16 de 2025, que tuvo lugar los pasados días 4 y 5 de mayo en el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).