Varias estrellas niponas lucharon en las últimas grabaciones de AEW Dark

Las aportaciones de talentos oriundos de Japón al producto de All Elite Wrestling, especialmente femeniles, han sido constantes desde los inicios de esta empresa. Algunos, como Riho o Hikaru Shida, firmaron contrato a tiempo completo con AEW. Otros podrían hacerlo próximamente, caso de Konosuke Takeshita, luego de estrenarse sobre suelo Élite bajo los focos de Dark y Dark: Elevation.

Y quién sabe si de las más recientes filmaciones de Dark saldrán futuros «All Elite». Según se ha filtrado de esta tanda grabada el pasado día 21 desde el Daily’s Place de Jacksonville (Florida), ciertos nombres de postín del puroresu y del joshi puroresu formaron parte de ella.

Primeramente, hubo espacio para la compañía Gatoh Move Pro Wrestling, representada a través de Emi Sakura y Mei Suruga, luchadoras ya conocidas para el público de AEW. Aunque la segunda, concretamente, tuvo su anterior combate allí hace ya bastante tiempo, en el episodio de Dark del 14 de diciembre de 2021.

Interesting tag match up at the #AEWDark tapings as Shida & Storm faced Sakura & Mei Suruga #AEWRampage pic.twitter.com/9IRmPakISV