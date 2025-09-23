Varias estrellas de TNA podrían «invadir» NXT este martes

Trick Williams y Oba Femi acordaron, durante la edición de NXT de la semana pasada, poner en juego sus respectivos títulos para este martes, situación que generó una molestia generalizada en las estrellas de TNA, incluyendo su Director de Autoridad, Santino Marella, quienes recurrieron a sus redes sociales para alzar su voz de protesta, lo que podría interpretarse como un posible intento de invasión para este martes en el Performance Center.

► ¿Se avecina una nueva versión de «Invasion»?

Tras los eventos recientes, NXT estaría preparándose para recibir una invasión de las estrellas de TNA, y recientemente PWInsider Elite confirmó que algunas estrellas específicas de dicha marca estarán presentes en el Performance Center de Orlando, Florida, esta semana.

Según el medio, Santana y Moose estarán en el programa, además de otros talentos cuyos nombres están por confirmarse. Santana perdió contra Williams en un combate por el título de TNA en Slammiversary, mientras que Moose perdió contra Williams en TNA Emergence el mes pasado, y evidentemente tendrían algo que decir en el combate que pondrán en juego ambos títulos, y que seguramente estelarizará el programa de este martes.

Williams ha ostentado el Campeonato de TNA desde mayo, cuando derrotó a Joe Hendry en NXT Battleground. Este cambio se produjo unos meses después de que WWE y TNA anunciaran una alianza plurianual a principios de 2025, misma que puede dar un giro interesante si vemos una situación similar a la vivida en el 2001 cuando WWE compró WCW y presenciamos varias estrellas de esta última marca, invadir a la compañía de Stamford, generándose una historia que resultó bastante polarizante, y que culminó en Survivor Series de ese año.