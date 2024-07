Vanilla Vargas denuncia intento de abuso en evento de AAA

La lucha libre mexicana se enfrenta a un nuevo escándalo después de que la luchadora Vanilla Vargas denunció haber sido víctima de un intento de abuso por parte de un compañero de profesión.

Vanilla Vargas, exluchadora de Triple A y actual estrella independiente en México, compartió detalles del incidente ocurrido después de un evento en Cancún, Quintana Roo.

En una entrevista para el Podcast Cosas de Vestidor, la luchadora puertorriqueña relató cómo, durante una gira con Triple A, fue víctima de un intento de abuso sexual.

Según su relato, los hechos ocurrieron durante una colaboración en el Hard Rock hotel en Cancún durante el evento Ring & RocstaAAArs en 2018, mientras se llevaban a cabo diversas actividades promocionales. Vanilla recordó que tenía dulces y varios luchadores le pedían que les compartiera.

“Uno de los luchadores me pidió un dulce y, al ir a entregárselo a su cuarto, él cerró la puerta y trató de abusar de mí. Intenté escapar, pero otro familiar de él entró y pensé que me ayudaría. Le expliqué la situación y me dijo que no me preocupara, que hablaría con su familiar. Sin embargo, ambos intentaron abusar de mí”, contó Vanilla.