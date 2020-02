Desde el 2016 hasta abril de 2018, el recordado luchador Vampiro fungió como director creativo y programador de AAA. Esto, porque Konnan, antiguo encargado de estas áreas, había dejado la compañía tras una disputa con Dorian Roldán.

Aunque las razones de Konnan no tienen nada que ver con justicia, cuando dejó la empresa habló mal de la familia Roldán, argumentando que éstos maltrataban laboral y económicamente a los luchadores, mediante un sistema que Konnan ha apoyado siempre que está del lado de AAA, pues la empresa, después de la muerte de Antonio Peña, ha estado siempre dentro de su entorno de influencia.

► Vampiro vs Konnan

Cuando la relación laboral entre ambos se arregló, y lo más seguro es porque Dorian Roldán utilizó la filosofía de los Corleone, Konnan retomó su puesto como programador y director creativo, y Vampiro pasó a ser agente de luchas y luego hasta fue relegado a la mesa de comentaristas en inglés.

En AAA la dinámica está sembrada. Ya se sabe cómo trabaja Konnan, con qué luchadores les gusta trabajar y demás. Hay algunos fans a los que le gusta y a otros no. Lo mismo pasa a nivel empresarial. Por eso, Vampiro publicó en la tarde de hoy un vídeo invitando a los fans a «tomar el control de AAA», y para hacer esto, básicamente hay que pedir la cabeza de Konnan.

«Muy buenas tardes. Este es un mensaje para toda la afición de lucha libre de México, por mis compañeros en toda la oficina de AAA, por mis compañeros en su elenco. Yo creo que estamos en tiempo de crecer y cambiar, y yo creo que yo tengo derecho, después de 37 años en esta industria, de hablar de cómo me siento.

«Creo que, desde que me quitaron de mi puesto, fue un juego sucio, algo que nadie lo esperaba, y estoy cien por ciento que nadie está de acuerdo con que esté Konnan en la empresa. Ya me cansé de la gente corrupta, de la gente mediocre, ya me cansé de la gente abusando de todo. Creo que AAA es nuestra. Creo que hay gente que tiene años en AAA, hay gente que no se merece el seguir esperando que alguien esté en favor de su presencia en la empresa.

«Están llegando muchos nombres: extranjeros de diferentes empresas, de otras empresas en México. Yo quiero enviar este mensaje a toda la banda: si no nos unimos, si no tomamos control, vamos a perder todo para siempre. Yo sé que algunos de ustedes son técnicos y rudos, pero estoy pidiendo que encontremos la manera de dejar todo eso a un lado por un momento.

«Yo quiero ser su líder, yo quiero tomar el control de mi casa, que es AAA. Yo ya me cansé de todo eso, de verlos a ustedes sufrir, de aguantar las tonterías de la oficina, porque yo siento que hay algunos en la oficina que están en liga con Konnan.

«Y creo que no va a haber cambios sino intentamos. Primero, unirnos, formar un plan, defender nuestro territorio. Yo me apunto. Yo me paro a su lado. Yo voy ser el primero en dar los primeros pasos para entrar a esta guerra.

«No le estoy pidiendo permiso a nadie; soy fiel con la licenciada Marisela Peña; soy fiel con la afición de AAA, hasta ahí. Soy fiel con la banda en el vestidor, somos familia. Yo no estoy pidiendo permiso, no estoy pidiendo opiniones, le estoy pidiendo a la banda que me ayude a que este mensaje llegue a los compañeros de AAA. ¡Apúntense conmigo!

«Yo estoy armando una guerra, porque ya me cansé de falsas promesas. ¡Yo sí estoy listo! Tal vez no tengo la condición de antes, tal vez mi cuerpo está muy dañado, pero no me importa, yo prefiero morir en el ring con orgullo defendiendo lo que yo me dediqué más de 40 años de mi vida y eso es la lucha libre mexicana Yo nací en Canadá, pero mi alma, mi sangre, lágrimas y sudor, todo los días me dicen: ‘Vampiro, eres mexicano de la familia AAA’.

«Entonces, es hora de movernos. Ya no me importa los eventos magnos, ya no me importa TripleManía, ya no me importan las transmisiones de televisión. Lo que me importa es nuestro elenco, nuestra dignidad, nuestra afición y el futuro de esta empresa. Están llegando muchos, aprovechándose de nosotros y tratando de tomar control. Depende de nosotros porque nadie viene a ayudarnos. Yo me encargo de Konnan, y seguro que él va a recibir este mensaje.

«Entonces esta última parte es para ti: ya aceptaste mi reto, yo sé cómo juegas, yo sé que nunca estás solo, yo sé que jamás vas a cumplir tu palabra y por último, yo si sé quién soy yo, son cinco puntos, los uno y tengo un puño hecho como ladrillo para romper tu cabeza. Así de plano y así de sencillo. Entonces, estoy llamando a OGT, estoy llamando a Pagano, Dave The Clown, El Hijo del Vikingo, las mujeres, estoy llamando a todos, ya me cansé, estoy seguro que ustedes también, a ver si pueden encontrar la manera de dejar las molestias a un lado.

«Porque las mujeres, son guerreras, yo confío y creo en ustedes, los novatos son y somos luchadores. ‘Es que Carlos se va a enojar’, ‘Es que los gringos vienen’ Me vale. Ponte los pantalones de hombre. Agárrate los huevos. ¿Quieres cambiar las cosas o no?

«Konnan, ya me escuchaste, puedes hablar y decir lo que quieras, pero el día, y no te voy a avisar, puede ser en televisión, en el aeropuerto, en tu casa, en el gimnasio, en donde ‘supuestamente’ estás entrenando, puede ser en otra empresa en Estado Unidos, no lo sé, pero si te prometo que voy a llegar y voy a poner un fin a eso. Grábalo. Velo muchas veces. Estoy no es un ángulo, esto no es una historia, nadie está escribiendo este guion, yo estoy escribiendo este guion porque yo si escucho a la banda y a la gente, la gente en la oficina, los medios, todos, ya es momento de tomar control de nuestra casa, la revolución ya esta iniciando, ¿quién se une a mí?«.

¿Veremos a Vampiro vs Konnan en Triplemanía por el control de la empresa?