Valerie Loureda debutó en NXT: Level Up

Valerie Loureda hizo historia al convertirse en la primera mujer cubanoamericana en firmar con WWE, siendo otra más que hacía la transición desde el mundo de las MMA hacia la lucha libre profesional. Llegó con la intención de representar a los latinos, y afirmó que la lucha libre es más difícil que las MMA. Si bien hizo su debut en un house show de NXT en julio, y había estado apareciendo en este tipo de eventos en las últimas semanas, utilizando el nombre de Lola Vice. Tras este fogueo, la compañía había anunciado de que la ex MMA debutaría en las pantallas en la edición de NXT Level Up de anoche.

► Primera lucha individual televisada para Valerie Loureda

Precisamente, se dio el combate entre Lola Vice y Dani Palmer en la reciene edición de NXT Level Up este viernes, en un combate que duró poco menos de cuatro minutos. La ex MMA impresionó conectando varias patadas y provocando una reacción interesante en el público. Lamentablemente, el resultado no resultó favorable para ella.

Habrá que ver qué sigue para Lola Vice, pero ciertamente se nota que tiene potencial y que deberá ir paso a paso en su carrera luchística, teniendo en cuenta que está en medio de un proceso de transición, sin experiencia previa en la lucha libre.

Esta es apenas la segunda aparición de Loureda en televisión, puesto que también formó parte de la batalla real por el Campeonato NXT de New Year’s Evil 2023, donde no tuvo éxito.