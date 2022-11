Valerie Loureda debuta en un ring de WWE

Valerie Loureda hizo historia al convertirse en la primera mujer cubanoamericana en firmar con WWE, siendo otra más que hacía la transición desde el mundo de las MMA hacia la lucha libre profesional. Llegó con la intención de representar a los latinos, y afirmóque la lucha libre es más difícil que las MMA. Si bien hizo su debut en un house show de NXT en julio, todavía no conocemos su nombre luchístico, aunque en su momento sí pidió sugerencias a los fanáticos.

Este sábado por la noche, la ex estrella de Bellator finalmente hizo su debut en un ring de WWE, cuando participó en su primer combate en un evento en vivo no televisado de NXT en Orlando. La joven luchadora de 24 años recurrió a su cuenta de Twitter para reaccionar a lo que será su nueva aventura en la lucha libre profesional.

I did it. My WWE journey has begun. Xoxo, LV 💋

Valerie Loureda participó en un combate de relevos mixtos haciendo equipo con Xyon Quinn y Bronco Nima, enfrentándose a los miembros del Chase U, Andre Chase, Duke Hudson y Thea Hail, en lo que será el inicio de una carrera prometedora para la ex MMA. Habrá que espera para cuando se dé su debut televisado, pero ciertamente las expectativas son altas, considerando todos los grandes nombres de Superestrellas que han tenido experiencia en un octágono.

Los asistentes al evento también publicaron en sus redes sociales fotos del debut de Valerie Loureda en el ring de NXT.

So happy to have witnessed your debut in person! #NxtOrlando @valerielouredaa pic.twitter.com/y2lcxGaVSY

— RV Photo – Roch Vaillancourt (@rochvail) November 13, 2022