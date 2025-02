En medio de una avalancha de anuncios de peleas a última hora esta semana, la UFC confirmó una pelea por el título en la división de peso mosca femenino, que servirá como co-cabeza de cartel en el UFC 315.

Valentina Shevchenko (24-4-1) regresará al evento, enfrentándose a la francesa Manon Fiorot (12-1) en el Bell Centre de Montreal, Quebec, el 10 de mayo de 2025. La pelea se une a la de Belal Muhammad contra Jack Della Maddalena por el campeonato del peso welter de la promoción, que encabezará la cartelera.

Shevchenko regresará tras su victoria de septiembre sobre Alexa Grasso, con la que recuperó el título del peso mosca femenino de la UFC y cerró su rivalidad (por ahora) con la estrella mexicana. La pareja está 1-1-1 en su serie profesional, con Grasso sometiendo a «Bullet» en marzo de 2023 para destronar a la entonces dominante campeona.

Tras conmocionar a los aficionados a la pelea, Grasso se vio en la revancha y retuvo el título tras un empate. En septiembre, en el UFC 306 (Noche UFC), Shevchenko se impuso por decisión unánime. En su primer reinado, Valentina Shevchenko logró siete defensas del título, la racha más larga entre las mujeres en la historia de la UFC.

Manon Fiorot no conoce la derrota desde la primera pelea de su carrera profesional, contra Leah Mccourt, que actualmente lucha en el peso pluma. Ha ganado sus siete primeras peleas bajo la bandera de la UFC, incluidas victorias sobre la ex campeona Rose Namajunas, la ex aspirante al título y campeona de Invicta Jennifer Maia y la también aspirante Erin Blanchfield.

Fiorot no ha competido desde su victoria por decisión en marzo de 2024 sobre Blanchfield, por lo que habrá más de un año entre peleas para la luchadora de 35 años, que permaneció en un compás de espera mientras Shevchenko y Grasso terminaban su rivalidad. UFC 315 supone el primer viaje de la promoción a Montreal en una década.

Belal Muhammad (c) vs. Jack Della Maddalena (4) – Título Mundial de Peso Welter

Valentina Shevchenko (c) vs. Manon Fiorot (2) – Título Mundial de Peso Mosca Femenil

Alexa Grasso (1) vs. Natália Silva (5)

Gilbert Burns (8) vs. Michael Morales (12)

Benoit Saint Denis (15) vs. Joel Álvarez

Nora Cornolle (15) vs. Hailey Cowan

Brad Katona vs. Bezkat Almakhan

Marc-André Barriault vs. Bruno Silva