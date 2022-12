La campeona mundial de peso paja de UFC, nacido en China, Weili Zhang, llamó a la reina de peso mosca femenino Valentina Shevchenko para un enfrentamiento de súper pelea de campeonato. En una entrevista reciente con Mike Bohn de MMA Junkie , el luchador kirguís respondió.

Tras capturar su trono de peso paja al derrotar a Carla Esparza, ‘Magnum’ Weili Zhang explicó a quién quiere en su próximo combate. Ella le dijo a China Daily :

“Hay tantos grandes peleadores en esta división en este momento. No tengo un nombre en particular por el que quiera pelear ahora. Esperaré la llamada de UFC para decidir cuál es más atractiva… [Sobre Valentina Shevchenko] Creo que sería una gran pelea (y) es una que he considerado antes. Es una peleadora muy versátil con un paquete completo. Espero que se pueda arreglar cuando UFC lo considere oportuno”.

Mientras hablaba con Mike Bohn en los World MMA Awards anuales, ‘Bullet’ Shevchenko respondió:

“Es una de las opciones de lo que puede pasar, definitivamente. Vi su pelea reciente. Se ha vuelto más fuerte, más táctica. Pero si la pelea va a suceder, eso no la va a ayudar”.

En este enfrentamiento de súper pelea, Weili Zhang probablemente subiría de peso para competir por la corona de peso mosca contra Shevchenko.