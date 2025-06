Aunque no lucha desde hace dos años, Val Venis sigue dando de qué hablar. Aunque, en los últimos años, mucho más por sus polémicas. Todo porque últimamente su posición se ha vuelto más radical, así como su apoyo a las criticables políticas de Donald Trump.

Pues bien, recientemente fue noticia por atacar a Tony Khan y a AEW, diciendo unas palabras bastante cuestionables y que podrían hasta sonar a teoría de conspiración. Estas fueron sus graciosas críticas hacia AEW dadas en The Monty and the Pharaoh Show. Y aunque graciosas, sin duda, son unas palabras muy criticables:

► Las increíbles y criticables palabras de Val Venis a Tony Khan y AEW

“El entretenimiento siempre ha sido una herramienta para influir en la cultura. ¿De dónde viene la cultura pop? Viene de la industria del entretenimiento. Y vemos mucho de eso: marcas de ropa, la forma en que hablamos… las cosas se vuelven tendencia.”

“Cuando empiezas a normalizar algo que es un trastorno mental muy real—la disforia de género—y comienzas a poner a un hombre con un título femenino… no haciendo comedia como Santino ni nada por el estilo, sino haciendo que un hombre luche contra mujeres como si fuera una mujer… estás normalizando, en la mente de las personas, el transgenerismo, lo cual significa normalizar la disforia de género.”

“Es como si normalizaras el cáncer… o la esquizofrenia. No tiene ningún sentido. El presidente de AEW, Tony Khan, es cómplice de promover ese mensaje. En AEW están siendo facilitadores y apoyando esto… es casi como si estuvieran usando la obra de Satán, ¿verdad?

“Sí… cuando usamos el entretenimiento para promover el mal de esta forma—quiero decir, es malvado reforzar el trastorno mental de otro ser humano. Rechazo la idea de que la disforia de género sea genética o natural, y la califico como algo programado por los medios y las escuelas.

“No creo que sea algo genético en absoluto. La mente es increíblemente moldeable… la propaganda, especialmente cuando la población ya no piensa críticamente… En general, tenemos una población que falla al pensar críticamente sobre los temas, y se desconecta emocionalmente del asunto que quiere analizar.

“Así que cuando la gente dice que es genético, yo digo que es una tontería. No hay evidencia de eso. Es solo gente diciendo que es genético. Pero lo que sí es cierto es que la disforia de género es un trastorno mental programado.

“Puede ser causada por una combinación de traumas y programación desde el entretenimiento, los medios de comunicación o el sistema educativo. Los maestros hacen que estos niños lean libros hipersexualizados… Deberíamos estar enseñándoles a comprender lo que leen y a pensar de forma crítica. Eso ya no se enseña».