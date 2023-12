Parecía magnífico para ROH que MJF y Adam Cole ganaran el Campeonato Mundial de Parejas pues así aparecerían en los programas y PPV de la empresa, lo que añadiría un punto más de interés a ellos mismos así como ayudaría notablemente a la misma. Sin embargo, eso no ha ocurrido, tanto porque AEW ha tenido otros planes como porque en estos momentos los dos luchadores están lesionados. Aún así, siguen siendo los dueños de los cinturones.

► Campeonato Mundial de Parejas ROH

Y no parece que vayan a defenderlos en ROH Final Battle este próximo 15 de diciembre, por lo que muchos se preguntarán por qué no se dejan vacantes y se realiza una lucha o un torneo para determinar a nuevos campeones. De momento, Tony Khan lo ha considerado, según ha contado el presidente en la conferencia de prensa previa al evento de Ring Of Honor.

«Definitivamente es algo para tener en cuenta en algún momento. Es algo que MJF mencionó que era importante para él y para Cole: tratar de retener los títulos hasta que Cole regrese. Obviamente, ha sido un largo camino hacia la recuperación de una lesión grave, pero todos estamos emocionados de tener de vuelta a Adam Cole en AEW tan pronto como sea posible. Son un gran equipo para cualquier empresa y, sin duda, han sido una parte fundamental de AEW este año, siendo un gran éxito para nosotros. Con Adam Cole y MJF como campeones, creo que es definitivamente algo a considerar«.

► El cartel de ROH Final Battle 2023