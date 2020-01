Nada se sabe acerca de si en 2020 WWE celebrará una secuela de Evolution. Hubo un tiempo en que se pensó que este sería un PPV anual, pero en 2019 confirmamos que no. En el mes de octubre, Triple H comentó que el plan de hacer una nueva edición todavía estaba sobre la mesa, pero que no están teniendo el tiempo necesario como para desarrollarla y que no quieren hacer las cosas deprisa y mal. No adelantó nada de lo que podría ocurrir este año, por lo que solo queda esperar a más información.

► ¿Va a hacerse Evolution 2?

En este tiempo muchas luchadoras de WWE se han pronunciado acerca de repetir el evento, la gran mayoría mostrándose interesadas en hacerlo. No obstante, también hay quienes no es que no quieran hacerlo pero sí que parece que no les preocupa demasiado. Este es el caso de Charlotte Flair, que hizo las siguientes declaraciones al respecto en Cultaholic:

«Creo que la primera edición de Evolution fue un éxito. Fue genial ver al pasado, presente y técnicamente el futuro en un solo cartel en una sola noche. Pero si no vuelve a suceder… Para ser honesta, para mí lo más importante es que siempre quiero estar en el evento en que estén todos los luchadores. Porque quiero poder decir: ‘He tenido el mejor combate de la noche, no importa si varonil o femenil’. En mi opinión, si no vuelve a hacerse Evolution, no es nada malo. Por otro lado, será emocionante si volvemos a hacerlo».

Es una visión bastante comprensible, sobre todo viniendo de alguien que cada semana demuestra ser una de las mejores luchadoras de WWE, para muchos la mejor. Entendemos que no le importe tanto como demostrarlo en un PPV sino más bien demostrar que puede estar por encima de los luchadores. Tendrá la oportunidad de hacerlo en Royal Rumble 2020.