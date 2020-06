AEW Fyter Fest 2020 es un especial que All Elite Wrestling llevará a cabo en dos miércoles consecutivos, el 1 y el 8 de julio, reemplazando a los episodios regulares de AEW Dynamite, y donde todos los títulos de la compañía estarán en juego.

Damos un breve repaso al cartel que se llevará a cabo en las próximas dos semanas:

NOCHE 1 (1 DE JULIO)

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y Hangman Page (c) vs. Best Friends (Chuck Taylor y Trent)

CAMPEONATO TNT

Cody (c) (con Arn Anderson) vs. Jake Hager

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Hikaru Shida (c) vs. "Superbad" Penélope Ford (con Kip Sabian)

MJF y Wardlow vs. Jurassic Express (Luchasaurus y Jungle Boy) (con Marko Stunt)

Private Party (Marq Quen y Isiah Kassidy) vs. Proud 'n' Powerful (Santana y Ortiz)

NOCHE 2 (8 DE JULIO)

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW

Jon Moxley (c) vs. Brian Cage (con Taz)

FTR (For The Revolt - Cash Wheeler y Dax Harwood) y The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Lucha Brothers (Pentagón Jr y Rey Fénix) y The Butcher y The Blade

Chris Jericho vs Orange Cassidy

Mr. Brodie Lee, Colt Cabana y Grayson vs. SoCal Uncensored (Frankie Kazarian, Christopher Daniels y Scorpio Sky)

Lance Archer vs Joey Janela

Nyla Rose aparecerá y hará un gran anuncio

► Veremos mascarillas en AEW Fyter Fest 2020

AEW estará grabando ambas noches de AEW Fyter Fest 2020 en Daily’s Place en Jacksonville, Florida, el miércoles 1 de julio. Lo más probable es que veamos el uso de más mascarillas que nunca en dicho lugar.

El alcalde de la ciudad de Jacksonville, Florida, anunció un requisito obligatorio de uso de mascarilla para todos los lugares públicos y en interiores. Este pedido comienza hoy lunes 29 de junio a las 5:00 de la tarde, hora del Este de los Estados Unidos. No se definió un período de tiempo de cuánto durará esta orden obligatoria.

"A las 5 pm. hoy, la ciudad de Jacksonville adoptará un requisito obligatorio de máscara para lugares públicos, en interiores, y en otras situaciones donde las personas no puedan tener el distanciamieto social. Continúe ejerciendo la responsabilidad personal para ayudar a detener la propagación de este virus."

No hay nada en la nueva orden de Jacksonville que impida el desarrollo de AEW Fyter Fest 2020. Es posible que tengan que asegurarse de que todos los que no estén involucrados directamente en los encuentros daban usar una mascarilla.

La misma orden local indica que no será obligatorio el uso de mascarillas mientreas estén al aire libre, ni tampoco lo será para los niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios o mientras las personas estén en la mesa de un restaurante.

Sobre el uso de mascarillas, recientemente Kevin Owens hizo una fuerte declaración en un video diciéndonos sobre por qué las personas deben usarlas. Matt Hardy también hizo lo propio en su cuenta de Twitter, a la vez que alababa las precauciones que All Elite Wrestling está tomando sobre este asunto.

[BRAND NEW VIDEO] From the real-life Matt Hardy....WEAR A MASK. https://t.co/vmN6HTV3hH pic.twitter.com/zRXxpSvfJI — The #MULTIFARIOUS Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) June 28, 2020