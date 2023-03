Usman responde a comentarios de Dricus Du Plessis

El ex campeón de peso welter de UFC, Kamaru Usman, respondió a los comentarios recientes del peso mediano Dricus Du Plessis, quien afirmó que él y su compañero de equipo Cameron Saaimon eran los únicos verdaderos luchadores africanos de UFC.

Antes de su aparición más reciente en UFC 285, Du Plessis, quien nació en Sudáfrica, disparó contra los ex campeones Usman (20-2 MMA, 15-1 UFC) e Israel Adesanya, ambos nacidos en Nigeria.

Antes de que fueran adolescentes, sus familias se mudaron a diferentes partes del mundo; Usman a Estados Unidos y Adesanya a Nueva Zelanda. Es donde se criarían y, eventualmente, se convertirían en luchadores de élite de MMA. Sin embargo, Du Plessis cree que, dado que nació, se crió y aún vive en África, sería el primer verdadero campeón africano de UFC si captura el título.

“¿Esos cinturones alguna vez fueron a África?. Hasta donde yo sé, vinieron a Estados Unidos y Nueva Zelanda. Me voy a llevar un cinturón a África. Soy el peleador africano en el UFC. Cameron y yo respiramos aire africano. Nos despertamos en África todos los días. Entrenamos en África, nacimos en África, nos criamos en África, todavía residimos en África, entrenamos fuera de África, eso es un campeón africano, y eso es lo que seré”.

Usman, de 35 años, regresa a la acción en el evento principal de UFC 286 en Londres, donde desafiará al campeón de peso welter Leon Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC) en una revancha por el título. Hablando con los periodistas en el día de los medios del miércoles, Usman respondió a las declaraciones de Du Plessis, admitiendo que inicialmente fueron desagradables.

“Lo vi, y creo que lo que pasa conmigo es que trato de no apresurarme a saltar sobre alguien y realmente matarlo por esas cosas. No soy parte de esta cultura de cancelación. Pero entiendo lo que está tratando de decir, pero creo que lo único que no se da cuenta es que solo porque voy a China, y mis padres están en China y me crié en China, eso no me hace más chino que la gente de China. Eso no me hace más chino, así que solo porque te fuiste a Sudáfrica y te criaron allí, eso no te hace africano. Entonces, yo le diría: trata de ser un poco más cuidadoso con lo que dices y cómo lo dices.

“Eso es lo que pasa hoy en día, los muchachos más jóvenes y los más nuevos se suben aquí y simplemente hablan, porque quieren atraer a los fanáticos, atraer a la gente. Pero trata de ser más consciente, porque dentro de 20 años, eso no envejecerá bien”.