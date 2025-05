Usman reacciona a la derrota de Muhammad en UFC 315

No esperen que Kamaru Usman se deleite con la pérdida del título de Belal Muhammad en UFC 315.

Muhammad (24-4 MMA, 15-4 UFC) perdió su título de peso welter ante Jack Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC) por decisión unánime en el evento principal del sábado en el Bell Centre en Montreal.

Muhammad atacó repetidamente a Usman durante la semana de la pelea al referirse a su altercado durante su aparición en el podcast «Pound 4 Pound», pero Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) no aprovechó la oportunidad para contraatacar. Ofreció una respuesta elegante a la derrota de Muhammad.

«La gente se involucra tanto en este deporte que creen que debería estar contento porque perdió. ¿Por qué iba a estar contento porque perdió? Todavía no había peleado con él. Sí, él y yo no éramos muy buenos amigos, te lo aseguro, pero eso no significa que me alegre de su derrota. Como excampeón, como líder libra por libra, no solo en cuanto a la clasificación, sino también a la venta de PPV, entiendo lo que es este deporte. Mira, por mucho que no nos cayéramos bien, era algo que la gente quería ver.

Era algo que estaba a punto de suceder. Así que no, no me emociona que haya perdido. No estoy decepcionado. Me es indiferente, en absoluto. Sobre todo cuando un campeón pierde, no me emociona porque es difícil después de perder. Es difícil recuperarse. Es difícil esforzarse tanto para llegar al final, dar un paso al frente, intentar lograr algo y quedarse corto. Es muy difícil. Así que no voy a rezar por la caída de nadie de ninguna manera. Así que no, en absoluto me emociona que haya perdido.