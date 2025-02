Usman nombra un enfrentamiento que no le gusta para Du Plessis

Kamaru Usman cree que el campeón de UFC Dricus Du Plessis todavía tiene trabajo por hacer antes de ascender de división.

Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) retuvo su título de peso mediano al derrotar a Sean Strickland (29-7 MMA, 16-7 UFC) por segunda vez en la pelea principal del UFC 312 del sábado en el Qudos Bank Arena en Sydney. Du Plessis desafió al campeón de peso semicompleto Alex Pereira después de la pelea, pero luego reveló que quiere pelear primero con Khamzat Chimaev .

Muchos ven a Chimaev como la pelea más difícil de Du Plessis en la categoría de 185 libras, pero Usman cree que Nassourdine Imavov (16-4 MMA, 8-2 UFC), quien viene de una victoria por nocaut sobre Israel Adesanya en UFC Fight Night 250 , también puede plantear problemas.

«Si él (Du Plessis) peleó con un tipo como Nassourdine Imavov de la forma en que peleó con Sean Strickland anoche, no me gusta esa pelea para DDP. No me gusta. Vimos cómo fue la pelea con Israel.

“Cuando te enfrentas principalmente a Nassourdine Imavov, hombre, él podría ser el tipo más agudo después de Israel Adesanya en este momento en el golpeo en esa división. Manos afiladas, tendría que elegir también a… Brendan Allen tiene manos realmente, realmente buenas”.