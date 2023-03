Usman no descarta pelear contra Chimaev en Suecia

Dana White dijo recientemente que la promoción está buscando reservar un evento de UFC en Suecia, y ahora parece que el presidente podría tener su pelea estelar en bandeja de plata.

En una reciente entrevista con SVT Sport, el ex campeón del peso welter Kamaru Usman afirmó que quiere enfrentarse al número 3 del ranking, Khamzat Chimaev, en un gran espectáculo en un estadio en Suecia, si “Borz” puede bajar al peso welter.

“No creo que vuelva a bajar a ese peso, así que va a ser un poco difícil, pero si lo hace me encantaría. He hecho todo lo que hay que hacer en este deporte, he encabezado grandes, grandes eventos”, dijo Usman antes de la pelea por el título en el UFC 286.

“Lo único que me falta es un espectáculo en un estadio. Organizar uno de los eventos más multitudinarios. Ya sabes, ser el próximo en poder entrar ahí y dar un espectáculo para Suecia, contra Khamzat, sería tremendo“.

► Kamaru Usman quiere pelear en el Tele2 Arena

El peso welter, de 35 años, declaró a SVT Sport que quiere que el combate se celebre en Estocolmo, en el enorme Tele2 Arena. La arena tiene una capacidad de 30 000 personas y es el mismo lugar que Alexander “The Mauler” Gustafsson encabezó cuando se enfrentó a Anthony Johnson en 2015.

Usman perdió el pasado sábado por la noche el combate por el título contra Leon Edwards en el UFC 286 de Londres. Khamzat Chimaev peleó por última vez en UFC 279 en Las Vegas, cuando derrotó a Kevin Holland por sumisión en la primera ronda.