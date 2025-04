Usman: «Las charlas basura de Muhammad no están lejos de las de Covington»

Kamaru Usman cree que el campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad, se está acercando al territorio de Colby Covington con sus charlas basura.

Esa es una declaración contundente del excampeón Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC), considerando que Covington ha criticado el pasado problemático de su padre en la preparación para sus peleas por el título. Usman se refería a la pulla de Muhammad a su oponente de UFC 315, Jack Della Maddalena.

«Justo cuando iba a donar a su recaudación de fondos para que sus entrenadores pudieran venir… disfruten de Spirit Airlines».

Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) se refiere al rumor que surgió sobre que Della Maddalena necesitaba una recaudación de fondos para llevar al resto de su cuerpo técnico a Montreal, Quebec, Canadá, para su pelea por el título el 10 de mayo. Ese rumor luego fue desmentido como un malentendido.

De cualquier manera, Usman criticó la manera en que Muhammad usaba las palabras.

«No creo que eso sea muy musulmán. No nos importa. Es lo que es. Este tipo es realmente así, por mucho que digas que no te gusta Covington por lo que hizo para llegar a la cima de la división y por cómo le habla a la gente, estás cerca de serlo ahora mismo. Y creo que muchos aficionados lo ven, y muchos también lo entienden, pero es lo que hay. Al menos estos dos chicos van a poder intervenir y resolver el asunto, así que estoy emocionado por eso.

La antipatía de Usman por Muhammad se debe a una supuesta pelea que tuvieron cuando Muhammad apareció como invitado en su podcast. El episodio nunca se emitió, pero Henry Cejudo, copresentador de Usman, confirmó que la situación se volvió física entre ambos.

«Casi me patean», le dijo Cejudo a MMA Junkie . «Me lanzaron puñetazos, y en ese momento tenía un tobillo lastimado. Entonces Kamaru Usman y Belal… Belal me pateaba la cabeza, amigo. Por suerte, me resbalé un poco. Pero definitivamente era una pelea para mayores de 18 años».