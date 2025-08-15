Usman elige a Chimaev para destronar a DDP en UFC 319

Kamaru Usman espera que Khamzat Chimaev ponga a prueba la lucha de Dricus Du Plessis como nunca antes.

Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) buscará lograr su tercera defensa del título cuando se enfrente a Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) en el evento principal del UFC 319 (pago por evento, ESPN, ESPN+ ) del sábado en el United Center en Chicago.

El ex campeón de peso welter de UFC, Usman, no está sorprendido de que Chimaev sea el favorito sobre Du Plessis, y lo ve cumpliendo con su potencial de campeonato.

«No lo olviden, DDP no ha peleado con un luchador desde Derek Brunson. Vimos cómo se veía eso en los primeros asaltos. Derek finalmente se quedó sin aire y DDP hizo lo que mejor sabe hacer. DDP no se rendirá. Eso es lo que nos encanta de él. No se rendirá. DDP seguirá intentándolo. Si DDP sigue intentándolo, y si Khamzat Chimaev no ha hecho su trabajo cardiovascular, entonces veo que DDP definitivamente le dará la vuelta a esta pelea. Pero para mí, esta es una pelea muy, muy difícil«. Creo que Khamzat Chimaev podría salir y lograrlo. Si observamos el panorama actual, es casi como si de vez en cuando nos llegara una nueva generación de chicos que se convierten en las superestrellas del deporte. Estamos hablando de Conor McGregor, de la nada, las superestrellas del deporte. Estamos hablando de Alexander Volkanovski, Israel Adesanya. Estamos hablando de Ilia Topuria. Ahora, miren el panorama. Tenemos a Tom Aspinall y potencialmente a Khamzat Chimaev.

Usman fue derrotado por decisión mayoritaria por Chimaev en UFC 294 en octubre de 2023. Aceptó la pelea con poca anticipación y subió una categoría de peso, pero el ataque de agarre inicial de Chimaev resultó ser demasiado.