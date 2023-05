Usman dispuesto a pelear contra Khamzat Chimaev

El ex campeón indiscutible de peso welter de UFC, Kamaru Usman, se ha ofrecido a competir contra el invicto contendiente de la división número 3, Khamzat Chimaev, en su regreso al octágono, antes de desafiar al tres veces enemigo y actual campeón, Leon Edwards, en una cuarta pelea.

Usman, el actual contendiente de peso welter clasificado como el número 1, recientemente encabezó el UFC 286 en marzo en Londres, Inglaterra, y sufrió una derrota por decisión mayoritaria en su pelea por el título de la trilogía contra Edwards.

La derrota se produjo como la derrota número dos del octágono para el ex número uno libra por libra, Usman, quien había perdido una impresionante derrota por KO en el quinto asalto ante el nativo de Birmingham, Edwards en UFC 278 en su revancha por el campeonato.

Recientemente, al proporcionar una actualización sobre su futuro de lucha, el nativo de Auchi, Usman, confirmó que estaba planeando un regreso rápido al octágono, afirmando que se había vuelto a enamorar del deporte de las artes marciales mixtas.

“Es casi como si la gente estuviera más molesta que yo porque perdí. La gente fue destruida. Sé que soy el mejor peso welter, seguro, en la división, lo sé. Pero estoy justo en el lugar donde estoy amando el deporte nuevamente, enamorándome del deporte nuevamente. He estado entrenando ahora y me siento más fuerte. Estoy haciendo ciertas cosas, y me está gustando ese proceso nuevamente… Cuando miro hacia atrás en mi viaje para convertirme en campeón… fue el viaje».

“Me encanta el proceso en este momento, y me encanta volver a enamorarme del deporte, hasta donde, para mí, podría querer aparecer en los próximos dos meses y golpear a alguien nuevamente. Realmente estoy empezando a sentir eso. Pero es en mis propios términos, ahora.

Y en términos de posibles oponentes para Usman, el veterano nigeriano se ofreció abiertamente a pelear contra Chimaev en una eliminatoria por el título antes de asegurar una cuarta pelea en su carrera contra Edwards.

“Creo que una pelea conmigo y Khamzat [Chimaev], boom. Y si [Leon Edwards] sigue ganando. Creo que esa es una pelea reñida con seguridad [con Edwards]”.