Usman a Pereira: «Noquear no significa que seas número uno libra x libra»

Kamaru Usman mantiene su opinión de que Alex Pereira no debería ocupar un lugar destacado en el ranking libra por libra de UFC.

Pereira (11-2 MMA, 8-1 UFC) saltó al puesto número 2 en el ranking libra por libra de UFC después de noquear a Jiri Prochazka para retener su título de peso semicompleto en UFC 303. Superó al campeón de peso completo de UFC Jon Jones, y solo el campeón de peso ligero Islam Makhachev está por delante de él.

El ex campeón de peso welter Usman elogió a Pereira por su poder, pero no cree que su estilo sea lo suficientemente completo como para trasladarlo de una división a otra, a pesar de que Pereira ahora ha ganado títulos de UFC tanto en peso mediano como en peso semicompleto. «Poatan» incluso ha insinuado un posible paso a peso completo.

“Cuando hablamos de libra por libra, no olvidemos que libra por libra es una hipótesis. Eso significa que, ¿posees el más alto nivel de golpeo, de lucha libre, de kickboxing, de agarre, de jiu-jitsu? Eso es lo que significa. Lo que significa que si te pusieran en peso mosca o si te pusieran en peso welter o si te pusieran en peso completo, tu estilo se transferiría a todas esas divisiones, y podrás salir victorioso y seguir siendo el número uno.

“Eso es todo lo que significa. Sí, puedes pararte y noquear a todos, a los que no se mueven, a los que no te disparan, a los que no ponen a prueba tu agarre. Pero eso no significa que seas el número uno libra por libra. Así que no te enojes por eso. No te sientas mal por eso. En todo caso, demuéstrame que eres el número uno libra por libra. Sal ahí, derriba al siguiente tipo, súbete encima, monta completa, cambia de posición, llave de brazo encima. Eso me permite saber, ‘Oh, mierda. Está bien’”.

Pereira ya ha defendido su título de peso semipesado dos veces, noqueando a Jamahall Hill y Prochazka por segunda vez. El principal contendiente, Magomed Ankalaev, está ansioso por conseguir su oportunidad por el título , pero el próximo oponente de Pereira aún no se ha anunciado.