Usan el White Noise de Sheamus en pelea callejera

White Noise es uno de los movimientos característicos más poderosos de la Superestrella de WWE «The Celtic Warrior» Sheamus. En la actualidad ya no lo usa como finisher pero hubo una época en que casi estaba sustituyendo en ese rol a la Brogue Kick; como cuando era Campeón Mundial de Peso Completo en 2009-2010. También podemos apuntar que con el paso del tiempo cada vez lo usa menos, lo cual es comprensible teniendo en cuenta el impacto que tiene en su físico, el cual ha sufrido notablemente durante su carrera.

Dicho esto, un hombre tomó nota del luchador irlandés y utilizó ese mismo ataque durante una reciente pelea callejera:

He going to tell his grandkids about this day pic.twitter.com/jsrxSPpMZq

— Fight Media (@AddictiveMedia_) November 6, 2024