USADA anuncia el fin de su colaboración con la UFC

Desde 2015, la UFC se ha asociado con la Agencia Antidopaje de Estados Unidos en un esfuerzo por garantizar la integridad del deporte. Pero el papel de la USADA en ese viaje no se extenderá más allá de 2023.

Mientras confirmaba la reincorporación de McGregor al grupo de pruebas, el director ejecutivo de la agencia, CEO Travis Tygart, reveló que la UFC ha optado por no continuar su asociación con la USADA más allá del final del contrato actual el 31 de diciembre.

Tygart no se guardó nada a la hora de valorar la decisión, insistiendo en que el cambio de opinión de la UFC «pondrá en peligro» los avances logrados mientras la USADA ha dirigido el programa antidopaje de la organización.

«Desafortunadamente, actualmente no sabemos si la UFC finalmente cumplirá con el requisito de seis meses o más porque, a partir del 1 de enero de 2024, la USADA ya no estará involucrada en el Programa Antidopaje de la UFC«, rezaba el comunicado. «A pesar de una reunión positiva y productiva sobre una renovación del contrato en mayo de 2023, la UFC dio un giro de 180 grados e informó a la USADA el lunes 9 de octubre que iba en una dirección diferente«.

«Estamos decepcionados por los atletas de UFC, que son contratistas independientes que confían en nuestro programa global independiente, estándar de oro, para proteger sus derechos a un Octágono limpio, seguro y justo. La medida de la UFC pone en peligro el inmenso progreso realizado en este deporte bajo el liderazgo de la USADA.»

Las firmes declaraciones del CEO de la USADA no terminaron ahí, ya que Tygart pasó a culpar a figuras prominentes dentro de la UFC por dañar la relación entre ambas entidades.

«La relación entre la USADA y la UFC se hizo insostenible dadas las declaraciones hechas por los líderes de la UFC y otros cuestionando la postura de principio de la USADA de que McGregor no pudiera pelear sin estar en el grupo de pruebas durante al menos seis meses. Un comentarista de la UFC se hizo eco de esto, declarando recientemente que el USADA no debería supervisar el programa de la UFC ya que nos mantuvimos firmes en la regla de los seis meses que involucraba a McGregor, y ya que no permitimos que los luchadores sin una base médica aprobada usen drogas para mejorar el rendimiento como péptidos experimentales no aprobados o testosterona para la curación o lesiones simplemente para volver al Octágono.

«La salud y la seguridad a largo plazo de los luchadores -además de un terreno de juego justo y equilibrado- son más importantes para la USADA que los beneficios a corto plazo a expensas de los atletas limpios. USADA se enorgullece del trabajo que hemos hecho en los últimos ocho años para limpiar la UFC, y continuaremos brindando nuestro servicio sin igual a los atletas de la UFC durante el resto de nuestro contrato actual, que finaliza el 31 de diciembre de 2023. Como siempre, seguiremos defendiendo los derechos y las voces de los atletas limpios en todos los deportes.»