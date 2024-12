USA Network Canada emitirá AEW Collision a partir de enero

Tan solo unos minutos atrás leíamos a Dave Meltzer hablando de que en 2025 AEW va a ser más rentable de lo que nunca lo fue WCW. Y con lo que se avecina en «Where The Best Wrestle» para el próximo año continuamos con una novedad de interés para los fanáticos que viven en Canadá. A continuación, echamos un vistazo al anuncio oficial, el cual también hace referencia a series de éxito como ‘Suits’ u otros deportes como ‘NASCAR Xfinity Series’.

TORONTO (16 de diciembre de 2024) – A partir del 1 de enero, Discovery Channel de Bell Media se renombrará como USA Network en Canadá, continuando como el hogar de muchas de sus populares series actuales y ofreciendo una programación dinámica con dramas cautivadores, emocionantes reality shows de competencia, producciones originales canadienses, audaces docuseries, películas taquilleras y deportes. Esto es posible gracias a un reciente acuerdo importante de contenido y licencias entre Bell Media y NBCUniversal Global TV Distribution, que lleva las marcas USA Network y Oxygen True Crime al mercado canadiense.

Además, USA Network estará disponible en Canadá con una vista previa gratuita a nivel nacional desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, a través de los proveedores de servicios participantes en el país.

AEW COLLISION

Sábados de 8 a 10 p.m. ET/PT (Consulta los horarios locales)

Fundada en 2019 por Tony Khan, CEO, gerente general y jefe creativo, AEW (All Elite Wrestling) es una promotora de lucha libre profesional que ha revitalizado la industria con un roster de clase mundial. AEW COLLISION, que se transmite los sábados por la noche, es un programa de dos horas que presenta a las estrellas más grandes de la lucha libre, historias emocionantes y acción en el ring diseñada para satisfacer a los apasionados fans de AEW. Además, los fanáticos también pueden seguir disfrutando de AEW DYNAMITE los miércoles a las 8 p.m. ET en TSN, TSN.ca y la aplicación de TSN.

Acerca de USA Network

Una de las cinco principales marcas de entretenimiento por cable en los EE. UU. durante más de 25 años, USA Network llega a Canadá con una programación emocionante que incluye dramas galardonados como Suits, series originales canadienses como Highway Thru Hell, programas de telerrealidad como The Traitors, nuevas series y películas taquilleras. USA Network es parte del grupo de canales especializados de Bell Media, que incluye CTV Comedy Channel, CTV Drama Channel, CTV Life Channel, CTV Sci-Fi Channel, además de Oxygen True Crime, CTV Nature Channel, CTV Speed Channel y CTV Wild Channel. Su contenido también estará disponible en CTV.ca y la aplicación CTV.

Bell Media es la principal compañía multimedia de Canadá, con activos líderes en televisión, radio, contenido digital y publicidad exterior.

