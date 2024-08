Urijah Faber: «Probablemente» haya terminado con las MMA»

Urijah Faber todavía tiene contrato con UFC a pesar de haber peleado por última vez en el octágono en 2019, pero mantiene algunas puertas abiertas en caso de que se le presenten posibles desafíos en el futuro.

Faber compitió el viernes pasado en Abu Dhabi, derrotando a Bibiano Fernandes por decisión en un combate de grappling en el evento principal de ADXC 5. Le dijo a MMA Fighting que pelear bajo las reglas de MMA puede no ser su opción número uno en este momento, pero tampoco lo descarta.

“Me quedo en el grupo de pruebas de drogas solo porque no me drogo y nunca se sabe si se presenta una oportunidad, pero es probable que no vuelva a hacer MMA. No creo que quiera hacer puño desnudo, pero nunca se sabe. Creo que haré jiu-jitsu de combate porque siento que esa es la nueva era, hacia ahí van las cosas. Mi estilo, Team Alpha BJJ, se trata de mantenerse a salvo y ser peligroso. Mi jiu-jitsu es aplicable al mundo real, aplicable a MMA, y es lo que funciona para las peleas. Quiero seguir desarrollando eso y seguir demostrándolo.

“Entonces, MMA, tal vez no, pero jiu-jitsu de combate, sí. Más lucha, sí”.

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a competir nuevamente en la UFC, ya que todavía tiene contrato, el veterano de 45 años dijo que «tendría que ser el escenario adecuado». Lo mismo se aplica a los combates a puño limpio. Faber regresó del retiro en julio de 2019 y venció al prometedor Ricky Simon en 46 segundos, pero no ha peleado en MMA desde que perdió por nocaut ante Petr Yan ese mismo año.

“He recibido buenas ofertas económicas para pelear a puño limpio, pero no quiero pelear con campeones mundiales de boxeo a puño limpio. Ya sabes, tengo hijos, no quiero romperme los pómulos y ese tipo de cosas, perder dientes. Pero si tuvieran un enfrentamiento interesante, mi hijo Conor McGregor ahora es propietario allí, así que probablemente podría encontrarme un oponente. Sólo estoy compitiendo. A los 45 años, quiero seguir poniéndome a prueba y mantenerme activo como atleta. Es mi pasión. Eso es lo que he hecho toda mi vida”.