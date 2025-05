¿Cómo el Universo WWE salvó el debut de Summer Rae?

La ex Superestrella WWE Summer Rae confiesa que el fervor de los fanáticos salvó su debut en la WWE al lado de Fandango. En 2013, ella fue una de las primeras luchadoras de la entonces recién renovada NXT que fue ascendida al roster principal.

Y durante 2014 estaría colaborando con el bailarín, protagonizando ambos una entrada que en su momento fue viral. Hablando con Wrestling Classic, ella, de nombre real Danielle Moinet, recuerda aquello y la ayuda que recibió de Triple H:

“Lo que pasó fue que Twitter enloqueció. Debuté. Ella (la pareja original de baile de Fandango) no podía viajar al extranjero porque no era empleada de WWE. Así que me trajeron a mí. Sucedió en el RAW de Londres, debuté, fue Chris Jericho contra Fandango, Jericho me toma, me inclina.

Probablemente fue el momento en que más atención recibió la bailarina, pero simplemente resultó ser yo, así que deberían haber cambiado la historia esa misma semana. Internet estaba feliz, la semana siguiente volvemos a casa, no aparezco en TV. Internet enloquece. Fue antes de ‘Give Divas A Chance’, así que antes de que supiéramos que WWE se preocupaba por las redes sociales.

Pasó una semana, quizás dos, me llamaron y Hunter dijo: ‘Ok, la única razón por la que estás aquí es porque Internet enloqueció. Mira a Chyna en DX, observa cómo hace de valet, imita lo que hace’. Yo pensaba que Chyna… no podía dejar de mirarla, así que fue un mal ejemplo, según él. Me dijo: ‘Siempre quiero que estés un poco detrás de Dango. Siempre quiero que lo estés mirando a él, nunca a la cámara’. En ese momento, Hunter me dio una clase rápida de cómo ser valet, y nunca me fui.”