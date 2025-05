El verdadero villano de la noche en WWE Saturday Night’s Main Event no fue un luchador, fue Ron DeSantis, el actual Gobernador de Florida. En cuanto apareció en escena en el Yuengling Center en Tampa, recibió los abucheos y gritos de «apestas» del respetable.

Governor Ron DeSantis just showed up and the crowed started booing him and chanting “you suck” 😭😭#SNME pic.twitter.com/u5dmpqCZn6

— 𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅🖤💫 (@DaviddLovesSosa) May 24, 2025