Becky Lynch pronunció un bonito discurso después de coronarse como nueva Campeona Mundial de WWE:

«Es increíble escuchar que soy la Campeona Mundial Femenina de la WWE. (…) Me recuerda por qué hago esto, de dónde vengo y hasta dónde he llegado. (…) Cada cosa que hago, quiero que ella (mi hija) se sienta orgullosa. Espero que lo esté. De hecho, [se quedó despierta hasta tarde para ver la lucha]. Mi esposo, Seth Rollins, quien se está recuperando de una cirugía, me envió un mensaje (…)«.

► Universo WWE, contra Becky Lynch

Sin embargo, los fanáticos de la compañía no están tan emocionados como ella por su victoria. O al menos no lo están en un sentido positivo. Por ejemplo, como vemos a continuación, lo cual no es en absoluto habitual, el video en YouTube del triunfo de «The Man» tiene muchos más «no me gusta» que «me gusta»:

Del mismo modo, si nos vamos a las respuestas a este video o a otros sobre la coronación de Becky, o a publicaciones en redes sociales, leemos comentarios como estos:

«Liv Morgan debería haber ganado».

«Entiendo por qué lo hicieron pero, ¿tenía que ser Becky otra vez?».

«¿Esta es la Nueva Era?».

«¿Quién más está cansado de ver a los mismos ganando todo el tiempo?».

«Becky no necesita esto».

«El primer fallo de Triple H».

«Me encanta Becky pero esto no es bueno».

«Nadie quería esto, primer error de la Nueva Era».

«Me solía encantar Becky pero ahora es el efecto Charlotte Flair».

«Dieron 5 pasos hacia adelante y ahora Toy dio 10 pasos hacia atrás».

Tampoco podemos tomar esto como que nadie quería la victoria de Lynch pues también hay incontables fans contentos por ella.

