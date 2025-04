Swerve Strickland y Booker T han tenido altercados últimamente, con intercambios públicos tras los comentarios de una estrella de AEW sobre el miembro del Salón de la Fama WWE durante una entrevista reciente. La disputa entre ambos se intensificó en el PPV AEW Dynasty de esta semana, cuando Strickland continuó la rivalidad diciendo «que se jod* Booker T» luego de que el evento salió del aire, y Booker T respondió enseguida diciéndole que esperaba que le dijera las cosas en la cara y que prefería dejar las cosas así.

► Swerve y Booker T mantienen una acalorada disputa

Durante episodio de NXT de esta semana, el público de la WWE apoyó firmemente al miembro del Salón de la Fama y comentarista de NXT al corear «¡Que te jod*n, Swerve! ¡Salve el Rey Booker!», mientras abucheaban a la estrella de AEW. Durante el programa. Booker T, quien estaba en el panel de comentaristas como todos los martes, se divertía y reía con los cánticos, mientras que su colega Vic Joseph animaba al público a corear más fuerte. Estas reacciones fueron captadas y compartidas por los fanáticos en las redes sociales.

Evidentemente, los fanáticos de NXT se han puesto del lado de Booker T, y parece que esta situación está lejos de terminar; no obstante, el miembro del Salón de la Fama WWE, fiel a su veteranía, prefirió no salir a la confrontación, aunque eso no garantiza nada en torno a que esta disputa vaya a finalizar aquí.

Por otro lado, Swerve Strickland deberá enfocarse en torno a su futuro inmediato dentro de la programación de AEW luego de que perdiera la oportunidad de convertirse en Campeón Mundial el pasado fin de semana, tras su derrota contra Jon Moxley en el PPV AEW Dynasty.