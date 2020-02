Para lamento de absolutamente todos los amantes de la lucha libre, las leyendas también envejecen. Hablando de WWE, cómo nos gustaría estar viendo a Shawn Michaels enfrentar a AJ Styles, a Ric Flair enfrentar a Adam Cole, a Stone Cold Steve Austin enfrentar a Daniel Bryan. Y mejor no pensar en que podríamos volver a ver combates de ensueño que se disputaron en el pasado. Ni hablar de otras empresas. Pero así es la vida.

Eso mismo es lo que deben estar pensando tanto The Undertaker como Sting al saber que (probablemente) no podrán enfrentarse nunca una vez más, con sus actuales personajes, después de ambas desarrollado carreras legendarias. Se está hablando del próximo evento en Arabia Saudita, también de nuevo de WrestleMania, pero por lo que sabemos todavía no se ha dado ningún paso en esa dirección.

► «Undertaker vs Sting sería decepcionante»

No cabe duda de que es un combate de ensueño pero, ¿sería lo que todos queremos o esperamos? Obviamente sí hace diez años, pero, ¿en 2020? Eric Bischoff tiene claro que no, como explicó recientemente en su podcast, 83 Weeks.

«La cuestión de los combates de ensueño es que siempre hay que hablar del momento en que ambos luchadores estaban en su plenitud. 1997, 1998, ¿cuándo podríamos decir que Sting estaba en el escalón más alto? ¿Hubiera sido genial? Sin duda, hubiera sido enorme. Pero si hablamos de hacer este combate en 2015 o 2020 tenemos que tener en cuenta que va a ser decepcionante. Va a ser decepcionante porque no van a poder cumplir con las expectativas que la gente se ha hecho. Porque físicamente no son capaces de hacerlo. Es la realidad. Creo que haberlos reunido en el pasado hubiera sido una historia realmente interesante de contar».

Puede que ambas leyendas se vean las caras dentro de unas semanas en tierras saudíes o en tierras de Tampa, Florida, donde se hará el magno evento. Pero no será lo mismo que pudo haber sido hace diez años, hace quince años… Estos dos tipos llevan toda la vida en la lucha libre y es una verdadera lástima que solo tuvieran la ocasión de enfrentarse una vez, allá por 1990.

Incluso muchos pensarán que lo mejor es que esta lucha de ensueño quede en la imaginación, que no se celebre. Puede que imaginarnos como habría sido sea lo mejor para no encontrarnos con otro Undertaker vs Goldberg. Todos queríamos ver esta lucha pero ¿cuántos siguieron pensando lo mismo una vez celebrada? Además, ¿quién querría volver a verla?

Conocedores, ¿están de acuerdo con Bischoff? ¿Undertaker vs Sting sería decepcionante en 2020?