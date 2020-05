Esta semana hemos tenido un nuevo episodio de Last Ride, que quizás haya sido el más "flojo" de los tres que llevamos, pero que ha servido para repasar la rivalidad y la relación personal del Undertaker con otras dos figuras de WWE: Triple H y Shawn Michaels.

Ha sido este último el que ha dedicado unos minutos de su tiempo a analizar la relación que ha tenido a lo largo de su carrera con el "Dead Man" y a recordar los combates de WrestleMania 25 y WrestleMania 26.

Esto fue en el programa "Post-Mortem", un programa de entrevistas de WWE y reacciones que se emite semanalmente tras los episodios de "The Last Ride".

► Undertaker vs Shawn Michaels: Una larga rivalidad

Las dudas del Undertaker

"Durante nuestras luchas, él no tenía ninguna duda de que quería seguir haciendo esto. Creo que las dudas le asaltaron a partir de enfrentarse a Brock Lesnar, a Roman Reigns, etc... y empezó a pensar que su final podría estar cerca.

"Al año siguiente de nuestra lucha, comencé a dudar si había hecho bien en retirarme, pero estaba listo en aquel momento. Undertaker siempre ha estado por encima de eso, siempre ha tenido la constancia hasta este último par de años y él se merece todo lo que tiene y lo que quiera".

La química entre ambos

"Creo que fue así desde que tuvimos el nuestro primer encuentro en Hell in a Cell. Yo no tuve la relación fuera del ring que tengo con Hunter con quien puedo llegar a saber hasta lo que piensa, pero dentro del ring era así, era diferente.

"Entre mi regreso y mis rivalidades con el Undertaker no fue fácil que coincidiéramos porque yo estaba en Raw y él en SmackDown, pero a partir del Royal Rumble la gente pudo empezar a sentir que podrían pasar grandes cosas entre nosotros. Ya fuera por el tema de los personajes o del tamaño de cada uno no quisieron que coincidiéramos demasiado".

Las reacciones a su lucha en WrestleMania 25

"Sabíamos que lo estábamos haciendo bien, pero no te das cuenta de la reacción de la gente hasta que vuelves a ver la lucha. Por ejemplo, cuando rompí la cuenta de tras después del Tombstone, estoy dado la vuelta y no se cómo es el gesto de Undertaker, pero cuando vi su cara todo tomó mucho más sentido.

"Otra de las cosas que me hacen sentir orgulloso es que él guardó esos momentos para mí. Siempre ha sido muy cuidadoso con sus expresiones y sus gestos y guardó algunos de ellos para Shawn Michaels".

¿Sabía Shawn Michaels que volvería a enfrentarse a Undertaker en WrestleMania 26?

"No, no lo sabía. Cuando acabó WrestleMania 25 me fui de vacaciones y recibí una llamada de Michael Hayes en la que me dijo que me lo pensara pero que no tuviera prisas en darle la respuesta. Undertaker y yo lo estuvimos hablando y dijimos: '¿Por qué no?'

"El problema es que ya lo habíamos hecho y siempre habría un primer combate que además funcionó muy bien, pero la idea de poner mi carrera en juego sería un aliciente más para ese segundo encuentro. Lancé la idea en la entrega de los Slammy Awards y funcionó. Fueron de los mejores momentos de mi carrera".

¿Cuándo pensó Shawn Michaels que había llegado el momento de retirarse?

"Creo que todo empezó cuando cumplí los 40. Luego ocurren otras muchas cosas que te hacen pensar que es lo correcto, ya había visto a otros pasar por ahí y yo no quería acabar como Bret Hart, si podía evitarlo. Tras WrestleMania 25 tenía mucha paz dentro de mí y ese podía haber sido el retiro perfecto. En mi caso particular todo fue muy fácil porque además ayudó mucho todo el proceso creativo".

¿Cómo es el proceso que conlleva una lucha así?

"El simple hecho de poner mi carrera en juego cambia todo el proceso y lo hace más fácil. Tienes que seguir buscando toda una serie de elementos que vengan de manera natural y que te lleven a esa meta que es poner punto y final a mi carrera. No teníamos que ser conservadores, teníamos que darlo todo pero a la vez todo tiene que tener sentido para los fans".

Persiguiendo el dragón

"Creo que todos van a ver un lado de Undertaker que nunca se había visto hasta ahora. Esa vulnerabilidad que le hace buscar la lucha perfecta para su retiro, esa persecución del dragón, es quizás su punto más débil. Muchos disfrutan luchando una vez al año y a la gente también le satisface.

"Lo que él ha hecho al salir y reconocer sus miedos, y eso es algo que hay que reconocer, pero por otro lado, él es Undertaker, todos pensamos que no puede hacer eso. Creo que después de ver este documental aprecio mucho más la manera en la que me fui."