Ahora conocido como Miro en el mundo de la lucha libre independiente, aunque está a la espera de que pase un poco más la pandemia del nuevo coronavirus para definir su futuro, el antes renombrado Rusev aprovechó mientras jugaba vídeojuegos en Twitch para contarle a sus fans cómo fue la historia detrás de su lucha ante The Undertaker en Arabia Saudita. Lucha de ataúd que tuvo lugar en 2018.

► Undertaker vs Rusev, un buen y diferente combate

"Luchar con el Undertaker un increíble, un sueño realidad. Creo que ya he contado la historia antes. Vince me llamó a su oficina, aunque yo no sabía de qué era lo que íbamos a hablar. Fui y me dijo Vince: 'Miro, quiero que trabajes con The Undertaker en Arabia Saudita'. Y yo le contesté: 'Y ganaré yo, ¿verdad? Eso no le gustó.

"Pero yo pensaba que era una broma de Vince, porque estaba ocurriendo todo lo del Rusev Day y estaban pensando en cambiar mi personaje a técnico. No creía que fuese a luchar contra el Undertaker delante de más de 60 mil personas en Arabia Saudita.

"Cuando me salí de la oficina, Road Dogg me preguntó que por qué había actuado así, así que le dije que solamente le estaba siguiendo el juego a Vince. Dogg me dijo que no, que no estaba bromeando, que realmente una a luchar contra Undertaker. Ahí fue cuando me lo creí y quedé en shock. Me sentí como un imbécil.

"Todo el mundo preguntaba por qué me habían sacado de la lucha. Se decía que el motivo era porque puso el mensaje de 'Entiérrame suave, hermano' en Twitter, y eso no tiene nada que ver con la decisión. Puse eso porque la lucha se iba a llamar lucha de ataúd y nadie en Internet lo entendió así. Pero la verdad es que me sacaron de la lucha porque la idea original de Vince era cambiar a técnico, y no quería que perdiera. Era una decisión lógica y lo único que podía hacer era aceptarla.

"Entonces pusieron a Jericho en la lucha y lo que ocurrió fue que el príncipe de Arabia Saudita llamó y preguntó por qué yo estaba fuera de la lucha, si él quería a Rusev en la lucha, y entonces volvieron a ponerme en esa lucha.

"Respeto mucho al Undertaker, todo el mundo lo respeta. Fue muy divertido estar allí con él. Tuvimos una gran reacción del público, pero el simple hecho de estar en el ring, mientras su música suena y hace su entrada, es increíble".

Esta versión es la misma que dio Chris Jericho en octubre de ese año, aunque él creía que era porque una semana después iba a ir a NJPW a empezar su rivalidad con Tetsuya Naito.